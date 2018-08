Meteo Italia. Sabato con tempo soleggiato ma con rischio temporali al Centro-sud

Un debole campo di alta pressione ricopre l’Europa meridionale ed il Mediterraneo centro occidentale. In questa situazione, anche a causa di infiltrazioni di aria più fresca in quota, l’atmosfera resterà un po’ instabile, in particolare nelle ore più calde della giornata. Nel prossimo fine settimana, quindi, pur in un contesto di tempo spesso soleggiato e di caldo estivo, potremo ancora osservare lo sviluppo di temporali, in particolare sulle Isole, al Centro Sud e in prossimità delle zone montuose.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino tempo generalmente soleggiato; qualche annuvolamento locale sulle aree alpine e lungo il basso Tirreno. Nel pomeriggio sviluppo di temporali a carattere isolato sull’arco alpino centro occidentale, sull’Appennino ligure, nel Lazio, sull’Appennino centro meridionale, su Sardegna, Calabria e zone interne della Sicilia. Rovesci o temporali isolati potranno interessare localmente anche le coste dell’alto Ionio e le pianure del Piemonte. Temperature stazionarie. Venti per lo più deboli.

Foto: iStock/Getty images







Previsioni meteo per domenica. Al mattino prevalenza del sole su quasi tutte le regioni; possibilità di temporali isolati sulla Sardegna meridionale e all’estremo Sud. Nella seconda parte della giornata sviluppo di temporali sparsi in Sardegna, nelle zone interne della Sicilia, sulla Calabria, in Basilicata e al Centro, in particolare su Lazio e Umbria meridionale. Al Nord brevi rovesci o temporali isolati lungo le Alpi e sull’Appennino settentrionale. Temperature stazionarie o in leggero rialzo.