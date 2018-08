Meteo Italia. Sabato con rischio temporali al Centro-sud e parte del Nord

Un debole campo di alta pressione abbraccia l’Europa meridionale ed il Mediterraneo centro-occidentale. La sua azione poco efficace lascia l’Italia esposta ad infiltrazioni di aria più fresca in quota, che mantengono l’atmosfera ancora piuttosto instabile, in particolare nelle ore più calde della giornata. Una condizione questa che proseguirà almeno fino a lunedì, con il rischio di temporali più elevato al Centro-sud e nelle Isole. Nella parte centrale della prossima settimana questa instabilità tenderà ad concentrarsi soprattutto all'estremo Sud, mentre al Centro e al Nord gli episodi saranno più scarsi e limitati alle zone montuose. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo, particolarmente al Centro-nord dove, nella prima parte della settimana, è attesa una ulteriore lieve intensificazione del caldo, con temperature anche di 3-4 gradi oltre la media stagionale e punte fino a 33-34 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Dal pomeriggio instabilità con locali rovesci o temporali sull’arco alpino e soprattutto su Sardegna, Lazio, bassa Toscana, zone interne di Abruzzo, Molise, Sud peninsulare e Sicilia. In serata qualche rovescio sarà possibile ancora sul basso Piemonte, in Alto Adige e intorno all’Appennino lucano. Temperature massime in lieve calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove con punte fino a 32-33 gradi su Veneto, Emilia e Toscana. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi. . Dalinstabilità con localisull’arco alpino e soprattutto su. In serata qualche rovescio sarà possibile ancora sul basso Piemonte, in Alto Adige e intorno all’Appennino lucano.massime in lieve calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove con punte fino a 32-33 gradi su Veneto, Emilia e Toscana.per lo più deboli.calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino le schiarite saranno piuttosto diffuse al Centro-nord; qualche annuvolamento al Sud e Isole con i primi temporali nel sud della Sardegna, nel nordovest della Calabria e nel Salento. Nel pomeriggio resistono delle schiarite sulle pianure del Nord, nel settore ligure e sul versante adriatico. L’instabilità sarà più diffusa con rischio di rovesci o temporali su zone interne del Centro-sud con possibili sconfinamenti fino in costa nel Lazio, nel settore ionico e nelle Isole. Qualche rovescio o temporale più isolato sulle Alpi. In serata situazione più tranquilla, mentre nella notte sarà possibile una fase temporalesca sulla Sicilia occidentale. Temperature senza grandi variazioni e venti per lo più deboli, salvo raffiche durante i temporali.