Meteo Italia. Sabato Anticiclone Nord-Africano protagonista

L’Anticiclone Nordafricano si è temporaneamente rafforzato sul Mediterraneo centrale e durante questo fine settimana avvertiremo il suo influsso in tutta l’Italia: le temperature saliranno ulteriormente al Centro-sud, raggiungendo localmente valori prossimi a 40 gradi in Sardegna e Sicilia e intorno a 35 gradi nelle zone interne del Centro-sud. Al Nord, che resterà un poco ai margini dell’alta pressione, la presenza di aria più umida e instabile potrà favorire la nascita di qualche temporale isolato, specie sulle zone montuose. Lunedì il passaggio di una perturbazione atlantica determinerà un deciso cambiamento del tempo soprattutto sulle regioni settentrionali, alle prese con temporali diffusi e anche di forte intensità. Dalla sera di lunedì la perturbazione tenderà a scivolare verso le regioni centro-meridionali, ponendo fine in tutta l’Italia alla breve ondata di caldo.

Previsioni meteo per sabato. Tempo soleggiato e molto caldo in tutto il Paese. Sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori il cielo sarà in prevalenza sereno; al Nord qualche annuvolamento temporaneo, soprattutto a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio o la sera possibili temporali di calore sulle aree alpine e prealpine e sull'Appennino settentrionale. Nella notte tra sabato e domenica temporali sparsi sulla Val Padana. Temperature in ulteriore lieve aumento, ovunque al di sopra della norma; caldo intenso soprattutto nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo per domenica. Giornata all'insegna del tempo soleggiato e caldo al Centro-sud con qualche annuvolamento significativo solo sui rilievi nel pomeriggio, accompagnato da locali temporali sull'Appennino centrale. Al Nord cielo a tratti più nuvoloso con sviluppo di temporali sparsi sulle aree montuose e, al mattino, anche sulle regioni di Nordest, poi dalla sera sulla Pianura padana occidentale. Temperature senza grandi variazioni. Venti per lo più di debole intensità.

Foto: iStock/Getty Images