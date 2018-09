Meteo Italia. Rischio temporali ancora elevato al Centro-Nord

Il vortice responsabile dei forti temporali che hanno colpito negli ultimi giorni il Centro-Nord tenderà ad indebolirsi ed entro martedì si allontanerà dall’Italia, consentendo il ritorno di condizioni di tempo più stabile e più caldo anche in queste regioni. Nelle prossime ore, tuttavia, il rischio di temporali resterà ancora elevato soprattutto su Alpi, Nord-Est e regioni centrali.

Martedì e mercoledì assisteremo a un evidente miglioramento accompagnato da temperature che si riporteranno su valori tipici di fine estate.

Previsioni meteo per lunedì. Nella giornata di oggi insiste ancora un po’ di instabilità al Centro-Nord dove saranno possibili locali piogge e temporali inizialmente su coste liguri, tirreniche e dell’alto Adriatico, nel corso della giornata soprattutto su Alpi e Appennino settentrionale, pianure del Nord-Est, zone interne del Centro, con sconfinamenti verso le coste adriatiche e del ponente ligure. Prevalentemente soleggiato nel resto del Paese; ampie schiarite anche al Nord-Ovest in pianura e in giornata anche sulle coste tirreniche. Leggero rialzo termico al Nord.



Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:



- ordinaria criticità per rischio idraulico su Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone)

- ordinaria criticità per rischio temporali su Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno), Toscana (Arno-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia), Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone)

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Toscana (Arno-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia), Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino), Veneto (Alto Piave).

Sul Veneto l'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Foto iStock/Getty Images







Previsioni meteo per martedì. Domani tempo in generale miglioramento grazie all’allontanamento del vortice di bassa pressione, ma con ancora qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, in Toscana e nell’Appennino centrale. Possibili brevi acquazzoni anche in Liguria e nel Salento. Clima più caldo anche al Centro-Nord, con temperature tipiche di fine estate.