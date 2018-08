Meteo Italia. Rischio di temporali oggi nelle zone interne del Centro-Sud e sulle Isole

Una debole circolazione ciclonica presente in quota nel Mediterraneo mantiene sulle nostre regioni centro-meridionali condizioni di instabilità che, nella parte centrale della settimana, tenderanno a concentrarsi soprattutto nelle zone montuose, all'estremo Sud e in Sicilia. Dal punto di vista delle temperature, il clima resterà estivo, caldo soprattutto al Centro-Nord dove, nella prima parte della settimana, le temperature si porteranno verso valori di 3-4 gradi oltre la media stagionale e fino a punte di 34-35 gradi. Il caldo subirà probabilmente una decisa attenuazione durante il prossimo fine settimana, a iniziare dalle regioni settentrionali, per l’arrivo dal Nord Europa di una perturbazione seguita da aria sensibilmente più fresca.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino alternanza tra sole e nuvole al Sud, con qualche rovescio o temporale su est della Sardegna, Sicilia e bassa Calabria; tempo più soleggiato al Centro-Nord. Nel pomeriggio tempo soleggiato in gran parte del Nord, Toscana e Marche, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche isolato temporale sulle Alpi, specie nel settore centrale. Instabile nel resto d’Italia, con locali rovesci e temporali nelle zone interne ma con possibili sconfinamenti in costa su Tirreno, Ionio e sud delle Isole. Temperature stazionarie o in leggero aumento al Nord e sulla Sardegna; in lieve calo su Calabria e Sicilia.

Venti in generale deboli con rinforzi e possibili raffiche durante i temporali.

Foto: iStock/Getty images



Per la giornata di lunedì 20 agosto 2018, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio di temporali in Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno) e Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto).

Allerta gialla per rischio idrogeologico in Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico 2 Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Sardegna (Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente) e Veneto (limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo).

Previsioni meteo per martedì. Al mattino molte le schiarite con annuvolamenti più significativi all'estremo Sud e nelle Isole e qualche isolato temporale nel Cagliaritano sulla Sicilia ionica. Nel pomeriggio di nuovo instabilità più diffusa con aumento delle nuvole associate locali rovesci o temporali in sviluppo su Isole, Calabria, Lucania, Tarantino, Irpinia, Appennino laziale e abruzzese e lungo le Alpi. Massime in lieve aumento su gran parte del Centro-Sud.