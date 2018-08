Meteo Italia. Rischio di temporali localmente forti

Le condizioni atmosferiche sull'Italia vanno incontro ad un graduale peggioramento, che si concretizzerà soprattutto nei primi giorni di settembre. Una prima debole perturbazione (n.4 di agosto) ha lambito in queste ultime ore l’Italia settentrionale, un’altra e più intensa (n.5 di agosto) investirà l’Italia nel corso del prossimo fine settimana.

L’aria più fresca che la accompagna si riverserà nel cuore del mar Mediterraneo, dando vita ad un circolazione di bassa pressione che insisterà sulla nostra Penisola fino al 4-5 di settembre. Ne conseguirà una fase di tempo molto instabile e localmente perturbato, prima al Nord (a partire da venerdì), poi al Centro (tra sabato e domenica) e infine anche al Sud (tra domenica e lunedì prossimo). Oltre alle precipitazioni, spesso temporalesche e in qualche caso anche intense, è lecito attendersi un’interruzione del clima estivo e quindi un calo generale delle temperature, più sensibile al Centro-Nord dove, entro domenica, i valori si porteranno in qualche caso anche al di sotto della norma.

Previsioni meteo per venerdì. Domani al Nord alto rischio di piogge e rovesci temporaleschi sin dalle prime ore: dapprima soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest e in Trentino Alto Adige, nella seconda parte del giorno anche su quelle di Nord-Est. I fenomeni saranno localmente intensi e persistenti, associati a grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud tempo ancora abbastanza buono: durante il pomeriggio non si escludono occasionali e brevi acquazzoni lungo la dorsale appenninica. Temperature massime in calo al Nord e in Toscana, in qualche caso anche sensibile; punte oltre 30 gradi al Centro-Sud e nelle Isole. Venti moderati o tesi di Libeccio nel mar Ligure.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per sabato. Su Lombardia centro-orientale, regioni di Nord-Est e, dal pomeriggio anche su buona parte di quelle centrali, tempo molto instabile, con elevato rischio di piogge e temporali. Fenomeni localmente abbondanti nel Triveneto. Al Nord-Ovest tendenza ad ampie schiarite, con occasionali rovesci pomeridiani attorno alle Alpi piemontesi. Al Sud e nelle isole tempo ancora abbastanza soleggiato e caldo. Temperature in ulteriore calo al Nord-Est, in diminuzione anche al Centro e sulla Sardegna; in lieve rialzo al Nord-Ovest. Punte fino a 30-32 gradi all'estremo Sud e in Sicilia. Venti localmente moderati di Maestrale in Sardegna; raffiche nelle aree temporalesche.