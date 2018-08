Meteo Italia. Rischio di temporali al Centro-Sud e sulle Isole

Nelle giornate di domenica e lunedì, si formeranno ancora un po’ di temporali al Centro-Sud, a causa delle infiltrazioni in quota di aria più instabile, spinta sul nostro Paese da una debole circolazione ciclonica presente nel Mediterraneo. Da martedì e per tutta la parte centrale della prossima settimana questa instabilità tenderà però ad attenuarsi, limitandosi a favorire temporali isolati più che altro sulle zone montuose del Nord, estremo Sud e Sicilia. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo, particolarmente al Centro-Nord dove, nella prima parte della prossima settimana, è attesa una ulteriore lieve intensificazione del caldo, con temperature anche di 3-4 gradi oltre la media stagionale e punte fino a 34-35 gradi.

Il caldo subirà probabilmente una decisa attenuazione durante il prossimo fine settimana, a partire dal Nord, grazie a una perturbazione in arrivo da nord Europa.

Previsioni meteo per domenica. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud e sulle Isole con rovesci e temporali sparsi più probabili sulla Sardegna, sul centro-nord della Sicilia e nelle zone interne delle zone meridionali. Al Centro temporali pomeridiani più probabili attorno ai rilievi abruzzesi, sul Lazio, su Umbria e bassa Toscana. Al Nord temporali isolati sulle Alpi lombarde e sull’Alto Adige. Tempo più soleggiato sulle coste e sulla Valle Padana. Temperature senza grandi variazioni. Venti in generale deboli.

Foto: iStock/Getty images



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domenica una allerta gialla per rischio di temporali in Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto) e Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Nera - Corno, Chiascio - Topino).

Allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo (Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Sardegna (Campidano, Iglesiente), Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Nera - Corno, Chiascio - Topino), Veneto (limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL)).

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino alternanza tra sole e nuvole al Sud, con qualche rovescio o temporale su Sicilia e bassa Calabria; tempo più soleggiato al Centro-Nord. Nel pomeriggio tempo soleggiato in gran parte del Nord, Toscana e Marche, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche improvviso temporale sulle Alpi, specie sui settori centrali; tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con rovesci e temporali qua e là su zone interne del Centro, Campania, Puglia centro-meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature stazionarie o in leggero aumento al Nord e sulla Sardegna; in lieve calo su Calabria e Sicilia.