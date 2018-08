Meteo Italia. Rischio di forti temporali soprattutto al Nord

Le condizioni atmosferiche sull’Italia vanno incontro ad un graduale peggioramento, che si concretizzerà soprattutto nei primi giorni di settembre. Una prima debole perturbazione (n.4 di agosto) ha lambito ieri l’Italia settentrionale, un’altra e più intensa (n.5 di agosto) investirà l’Italia nel corso del prossimo weekend. L’aria più fresca che la accompagna si riverserà nel cuore del Mar Mediterraneo, dando vita ad un circolazione di bassa pressione che insisterà sulla nostra Penisola fino a martedì 4 di settembre per poi allontanarsi sui Balcani mercoledì 5. Ne conseguirà una fase di tempo molto instabile e localmente perturbato, prima al Nord, a partire da oggi, poi al Centro e in Campania (tra sabato e domenica) e infine anche al Sud (tra domenica e lunedì prossimo). Oltre alle precipitazioni, spesso temporalesche e in qualche caso anche intense, è atteso un calo delle temperature, più sensibile al Centro-Nord dove, entro domenica, i valori si porteranno in qualche caso anche al di sotto della norma. Al Sud il calo si avvertirà solamente lunedì.

Previsioni meteo per venerdì. Oggi al Nord alto rischio di piogge e rovesci temporaleschi sin dalle prime ore: dapprima soprattuttoin Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, nella seconda parte del giorno anche in Val d’Aosta, Veneto ed Emilia Romagna; in serata peggiora sensibilmente anche in Liguria e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno localmente intensi e persistenti, associati a grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud tempo ancora abbastanza buono: durante il pomeriggio non si escludono locali acquazzoni o temporali lungo la dorsale appenninica. Temperature massime in calo al Nord e in Toscana, in qualche caso anche sensibile; punte oltre 30 gradi al Centro-Sud e nelle Isole. Venti moderati o tesi di Libeccio nel mar Ligure.





Foto iStock/Getty Images



Per la giornata di oggi, venerdì 31 agosto, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia (Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine).



È stata diramata anche l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:

- ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Lombardia (Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale);

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata (Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Emilia Romagna (Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale), Lombardia (Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno), Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto), Umbria (Alto Tevere, Nera - Corno, Chiascio - Topino), Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Marsica, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Lombardia (Valcamonica, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina