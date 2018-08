Meteo Italia. Rischio di forti temporali al Nord e tempo stabile al Centro-sud

Inizio di settimana caratterizzato dal passaggio della seconda perturbazione del mese. In particolare lunedì i temporali andranno a interessare dapprima il Nordovest dove registreremo un primo lieve calo termico e, a seguire, anche il Nordest. Martedì la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità ancora al Nordest e nelle regioni centrali, favorendo in queste zone d’Italia anche una sensibile attenuazione del caldo. Al Sud invece la calura si attenuerà solo a Ferragosto, giornata caratterizzata da un miglioramento del tempo al Nord e da un tempo variabile e a tratti instabile al Centro-sud e, al primo mattino, anche in Emilia Romagna.

Previsioni meteo per lunedì. Al Centro-sud e in Emilia Romagna giornata sostanzialmente tranquilla con tendenza a qualche addensamento locale su Toscana, Umbria e Lazio. Nel resto del Nord nuvole in graduale aumento con temporali sparsi in evoluzione da ovest verso est. Nel pomeriggio rischio di rovesci o temporali, alcuni anche forti, al Nordovest e sulle Alpi orientali in estensione verso sera fino alle coste delle Venezie. Verso sera inizierà a migliorare sull'estremo Nordovest, mentre nella notte i temporali coinvolgeranno anche la Toscana e l’Umbria. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, stabili o in lieve aumento sul resto d’Italia. Venti di Libeccio in moderato rinforzo sul Ligure e con raffiche nelle aree temporalesche.



Per la giornata di lunedì la Protezione Civile ha emanato l'allerta arancione per rischio temporali su Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale

Allerta gialla per rischio idraulico su: Lombardia: Nodo idraulico di Milano

Allerta gialla per rischio temporali su Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale Lombardia: Valcamonica, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Allerta gialla per rischio idrogeologico su: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline Veneto: Alto Piave

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per martedì. Parziali schiarite al Nordovest dove qualche locale rovescio potrà interessare ancora le zone montuose e soprattutto la Liguria di levante. Tempo molto instabile sul resto del Nord e anche al Centro con rovesci sparsi e probabili temporali via via più diffusi e localmente di forte intensità. Nel pomeriggio rischio di isolati temporali anche nel nord della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia. Sul resto del Sud cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Si attenua il caldo con temperature in calo anche sensibile al Nordest, al Centro e nel nordovest della Sardegna. Venti fino a moderati sul Ligure, in di Maestrale sul mare di Sardegna.