Meteo Italia. Rischio di forti temporali al Centro-Sud. Allerta gialla in 10 regioni

La perturbazione numero 4 di luglio che nel weekend appena trascorso ha interessato il Nord e parte del Centro Italia, in questo inizio di settimana si muove verso sud, attraversando tutta la Penisola italiana. Il suo veloce passaggio è associato ad una fase di marcata instabilità atmosferica e ad aria più temperata settentrionale, che favoriscono un deciso calo delle temperature e una cessazione del caldo intenso sopratutto al Sud. A seguire, e probabilmente per tutto il resto della settimana, ci aspettano giornate estive, caratterizzate da tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con solo qualche temporale isolato in montagna. Dal punto di vista termico, dopo il ridimensionamento atteso tra oggi e domani, nella seconda parte della settimana le temperature torneranno a salire, riportandosi ovunque di 2 o 3 gradi al di sopra della norma.

Previsioni meteo per lunedì. La perturbazione numero 4 sta scivolando lungo la Penisola e nel pomeriggio rovesci e temporali dalle regioni centrali si estenderanno a quelle meridionali, tra Campania, Basilicata Puglia e Calabria. Qualche residuo rovescio su Abruzzo Molise, basso Lazio, coste toscane e nella fascia prealpina lombarda e veneta. Ampie schiarite su gran parte delle pianure del Nord, nel settore ligure, nell’alto adriatico e tra Sardegna e Sicilia occidentale. In serata ancora locali rovesci possibili su Puglia, Molise, bassa Calabria e nordest della Sicilia. Temperature in calo al Centro-sud con qualche punta ancora intorno ai 35°C sul basso Ionio. L’afflusso di aria meno calda è favorito dai venti di Maestrale fino a localmente forti su medio Adriatico, Tirreno, Sud e Isole.

Foto iStock/Getty Images



La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di lunedì, un'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Lombardia (Nodo idraulico di Milano). Allerta gialla per rischio di temporali in Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese), Emilia Romagna (Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese), Lombardia (Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale), Marche (Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia), Umbria (Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino), Veneto (Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige).



Allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Lombardia (Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia) e Veneto (Alto Piave, limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL)).

Previsioni meteo per martedì. Si farà strada un miglioramento del tempo: al mattino qualche residua pioggia solo intorno allo Stretto di Messina, nuvolosità sparsa nel resto del Sud; nel pomeriggio sviluppo di nuvole sulle aree montuose con locali e brevi rovesci e temporali sui monti della Calabria, sulle Alpi piemontesi, in Val D’Aosta, nelle Orobie e nelle Dolomiti. Nel resto del Paese prevarranno le schiarite. Temperature minime in calo al Sud e in Sicilia, per il resto valori in rialzo con massime comunque nella norma quasi ovunque comprese tra 28 e 32-33°C. Maestrale su medio Adriatico, Sud e Sicilia.