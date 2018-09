Meteo Italia. Rischio di forte maltempo in Sardegna

Tra mercoledì e venerdì assisteremo all'approfondimento di una stretta circolazione ciclonica centrata sul Tirreno ad est della Sardegna e diretta lentamente a sud dell’Isola. Questa struttura manterrà per due o tre giorni condizioni di instabilità in gran parte del Centro-sud e nelle Isole con i rovesci e temporali più frequenti e forti in Sardegna e venerdì anche in Sicilia. Altrove instabilità meno diffusa e soprattutto pomeridiana. In questa fase pochi cambiamenti nelle temperature che si manterranno ben oltre la norma. Alla fine di venerdì la coda di una perturbazione diretta verso i Balcani raggiungerò il Nord per poi scivolare nel corso del fine settimana lungo il versante adriatico con fenomeni importanti solo all'estremo Nordest. Sarà seguita da aria più fresca che determinerà una prima attenuazione del caldo sabato al Nordest e domenica anche nel resto del Nord e sulle regioni adriatiche dove il calo termico sarà accompagnato da venti moderati.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord con qualche cumulo in più in montagna nel pomeriggio ma senza precipitazioni. Al Centro-sud nuvolosità irregolare e variabile con qualche schiarita in più su Toscana, Marche e all'estremo Sud , l’atmosfera è instabile con qualche pioggia e rovesci limitato al Lazio nord della Puglia e nord della Sardegna. Nel pomeriggio rischio di rovesci o temporali nel nord e nell'est della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia e delle regioni peninsulari con possibili sconfinamenti fino in costa su grossetano, alto Lazio, Abruzzo, Molise, Gargano e Sicilia. Tra sera e notte ancora qualche rovescio isolato tra Abruzzo, Molise e foggiano rovesci o temporali anche forti nel nord-est della Sardegna, più deboli e localizzati nel resto dell’isola. Temperature massime in lieve calo al Centro-sud con valori ancora in generale estivi e superiori alla norma.

Foto: iStock/Getty images



Per la giornata di , mercoledì 19 settembre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:



- ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria);

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Lazio (Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto), Toscana (Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole), Umbria (Alto Tevere, Nera - Corno, Chiascio - Topino);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sardegna (Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto), Toscana (Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole), Veneto (Alto Piave).

In Veneto, l'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo instabile fin dal mattino sulla Sardegna con frequenti rovesci o temporali anche forti nel settore orientale dell’isola. Nuvolosità variabile in gran parte del Centro-sud con qualche rovescio o temporale a inizio giornata concentrato sul medio Adriatico e in Sicilia. Instabilità più diffusa nel pomeriggio con di nuovo rischio di locali rovesci o temporali in gran parte delle zone interne con qualche locale sconfinamento fino in costa su Lazio, nord della Puglia e Sicilia. Giornata soleggiata al Nord con schiarite anche ampie fino al nord delle Marche e alta Toscana. Temperature massime in lieve calo in Sicilia in lieve aumento al Nord, Toscana e Umbria. Ventoso su Tirreno centrale e Sardegna.