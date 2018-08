Meteo Italia. Rientro dalle vacanze con sole e temperature gradevoli

La tendenza meteo dal 29 agosto al 6 settembre

Il periodo compreso tra gli ultimi giorni di agosto e l’inizio di settembre sarà probabilmente caratterizzato da condizioni meteorologiche tipicamente estive sulla maggior parte del nostro Paese. Le temperature si assesteranno attorno a valori superiori alla norma, in particolare al Nord, tuttavia il caldo dovrebbe risultare nel complesso sopportabile, trovandoci ormai alle porte della stagione autunnale.



Secondo lo scenario più probabile, delineato dai principali centri di calcolo, sull’Italia non transiteranno perturbazione particolarmente attive: il giorno 30 un debole fronte si limiterà a sfiorare le Alpi, mentre nelle giornate successive il tempo sarà generalmente soleggiato e asciutto, in particolarmente sulle regioni centro settentrionali; al Sud e sulla Sicilia dopo il 2 settembre localmente si potrebbero ripresentare alcuni episodi di instabilità atmosferica.



Foto ANSA