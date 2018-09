Meteo Italia. Quanto durerà questa estate settembrina?

La tendenza meteo dal 13 al 29 settembre

La settima che inizia lunedì 10 sarà caratterizzata dal rinforzo dell’alta pressione di matrice africana che sarà in grado di proteggere non solo l’Italia ma anche gran parte dell’Europa. Le perturbazioni atlantiche, almeno inizialmente, saranno costrette a muoversi a latitudini molto settentrionali, riuscendo ad attraversare soltanto le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava.

L’Italia vivrà così giornate soleggiate da Nord a Sud, senza nemmeno i classici temporali pomeridiani in montagna, e con un caldo anomalo per metà settembre. Le temperature, dal sapore tipicamente estivo, raggiungeranno facilmente valori vicini ai 30 gradi ma con punte anche oltre i 30 al Nord, nelle regioni tirreniche e nelle Isole maggiori con estremi fino a 32-33 °C.

Secondo le attuali proiezioni a lungo termine, questa fase anticiclonica caratterizzata da sole e caldo potrebbe durare una decina di giorni. Un parziale indebolimento dell’alta pressione potrebbe verificarsi tra venerdì e il weekend della prossima settimana al Nord, con il possibile ritorno di un po’ di piogge o temporali accompagnati da un'attenuazione del caldo. Nelle regioni del Centro-Sud il tempo dovrebbe mantenersi bello e più caldo, con al massimo in ritorno di un po’ di instabilità pomeridiana in Appennino. Intorno al 20 del mese le proiezioni indicano un possibile e più deciso cedimento dell’alta pressione.



IdA: < 70

Foto: iStock/Getty images