Meteo Italia. Quando caleranno le temperature?

La tendenza meteo dal 15 al 23 settembre

Il periodo in considerazione, molto probabilmente, sarà caratterizzato da temperature marcatamente superiori alla norma: giornate ancora estive, quindi, a dispetto del calendario che ci avvicina sempre più all’autunno astronomico (quello meteorologico, per convenzione, è iniziato il primo settembre). Durante il fine settimana (giorni 15 e 16) il tempo in Italia dovrebbe risultare prevalentemente soleggiato e caldo, con riferimento soprattutto alla giornata di domenica. L’inizio della prossima settimana vedrà ancora il dominio di un campo anticiclonico sul Mediterraneo, ma l’alta pressione inizierà a indebolirsi in corrispondenza delle nostre regioni nordoccidentali. Tra martedì e mercoledì una vasta area di bassa pressione dovrebbe infatti approfondirsi ad ovest dell’Italia favorendo l’afflusso da sud di masse d’aria calde, umide e instabili specialmente verso le regioni occidentali del Paese; se si realizzerà, questo tipo di circolazione determinerà precipitazioni più consistenti al Nord (in particolare lungo le fasce prealpine), in Toscana e sulla Liguria. La perturbazione, nelle giornate successive, dovrebbe esaurire la sua attività sul posto, senza spostarsi di molto verso est; grazie a un nuovo rialzo della pressione entro il successivo weekend si potrebbe infatti verificare un generale miglioramento del tempo.



IdA: < 60

Foto: iStock/Getty images