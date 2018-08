Meteo Italia. Qualche temporale al Centro-sud nel weekend

La seconda perturbazione del mese in allontanamento verso la Grecia ha lasciato in eredità una circolazione di bassa pressione che determinerà anche venerdì una locale instabilità tra il basso Lazio e l’Abruzzo, al Sud e nelle Isole.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images



Il fine settimana sarà caratterizzato da tempo in prevalenza soleggiato al Centro-nord e in Sardegna, a parte degli annuvolamenti sui monti dove saranno possibili brevi e isolati temporali pomeridiani. Nuvole più insistenti al Sud e in Sicilia anche qui con rovesci e temporali che interesseranno non solo le aree montuose e interne ma localmente anche le coste campane e dell’alto Ionio. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori anche localmente oltre la media soprattutto al Centro-nord. A inizio settimana vedremo un ritorno di tempo più stabile su gran parte del Paese, eccetto nella zona tra Calabria e Sicilia dove insisterà un po’ di instabilità, in miglioramento probabilmente da metà settimana.