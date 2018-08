Meteo Italia. Prosegue l'instabilità al Centro-sud

L’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre si spinge timidamente verso est occupando parzialmente anche la nostra Penisola: in questo modo ci protegge dal passaggio di perturbazioni organizzate, ma non può evitare un po’ di instabilità pomeridiana che anche nei prossimi due giorni (domenica e lunedì) coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-sud. Da martedì e per tutta la parte centrale della prossima settimana questa instabilità tenderà ad attenuarsi temporaneamente, limitandosi essenzialmente alle zone montuose. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo, particolarmente al Centro-nord dove, nella prima parte della prossima settimana, è attesa una ulteriore lieve intensificazione del caldo, con temperature anche di 3-4 gradi oltre la media stagionale e punte fino a 34-35 gradi.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di brevi e isolati temporali solo sulla Sardegna e all’estremo Sud Peninsulare. Nella seconda parte del giorno nuvolosità in aumento, soprattutto sulle zone interne della Penisola, con la formazione di temporali qua e là su zone interne del Centro (ma con possibili sconfinamenti sulle coste tirreniche), Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. Al Nord brevi rovesci o temporali isolati nel settore alpino e prealpino. Temperature stazionarie o in leggero aumento. Venti deboli, salvo locali rinforzi da nord lungo l’Adriatico e sul Mar Ionio. Mari calmi o poco mossi.



Il Bollettino con l'eventuale allerta per oggo è consultabile sul sito della Protezione Civile.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino alternanza tra sole e nuvole al Sud, con qualche rovescio o temporale su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; in generale sereno altrove. Nel pomeriggio tempo soleggiato in gran parte del Nord, Toscana e Marche, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche improvviso temporale sulle zone alpine; tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con rovesci e temporali qua e là su zone interne del Centro, Appennino Campano, Puglia Meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature stazionarie o in leggero aumento.