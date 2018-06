Meteo Italia. Prima settimana di giugno con tempo ancora instabile, specie al Nord

La tendenza meteo tra il 5 giugno e il 15 giugno

Dopo un fine settimana caratterizzato da tempo in gran parte stabile, si prevede un nuovo indebolimento dell'alta pressione con conseguente ritorno di episodi di instabilità durante la prossima settimana, probabilmente fino a giovedì 7. Saranno esposte ai temporali soprattutto le regioni settentrionali e, seppur in maniera meno marcata, anche quelle centrali e la Sardegna.

La tendenza da venerdì 8 giugno in poi presenta margini di incertezza troppo ampi causati da una sensibile discordanza fra gli scenari proposti dai modelli dei principali centri di calcolo mondiali. A grandi linee si evidenziano due scenari equiprobabili: in uno di essi si prospetta il ritorno dell'alta pressione con conseguenti condizioni di tempo stabile e soleggiato in gran parte del territorio; nell'altro scenario prosegue e si accentua la fase instabile con i temporali che andrebbero a interessare anche le regioni meridionali.

Meno incerta sembra la previsione dal punto di vista termico: infatti è molto probabile che le temperature tenderanno a mantenersi nella norma o leggermente al di sopra per tutto il periodo.



Foto: iStock/Getty Images