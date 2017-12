Meteo Italia. Prima perturbazione del 2018 a Capodanno: peggioramento al Nordest e su parte del Centro

La tendenza

Già da domenica, ultimo giorno dell’anno, l’alta pressione inizierà ad indebolirsi; i venti umidi da sud-ovest determineranno un aumento delle nubi sulla Val Padana e sul settore occidentale della Penisola, anticipo di una debole e rapida perturbazione in arrivo da ovest che attraverserà il nostro Paese tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno.



Le deboli piogge della notte di San Silvestro saranno le prime avvisaglie di peggioramento, dovuto al passaggio della rapida perturbazione numero 1 di gennaio, che si farà sentire nella giornata di Capodanno, quando alcune piogge potranno interessare principalmente il Nord-Est e il settore tirrenico dalla Toscana fino alla Campania. Nel pomeriggio assisteremo comunque ad un miglioramento in gran parte del Nord e anche sulla Toscana. Da segnalare un forte Maestrale sulla Sardegna e un generale rinforzo dei venti sulle regioni meridionali. Si profila, per i primi giorni dell’anno, un periodo abbastanza dinamico a causa del transito di veloci perturbazioni. Le giornate saranno caratterizzate da tempo variabile e a tratti ventoso, con un clima non particolarmente freddo.