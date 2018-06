Meteo Italia. Prima ondata di caldo dell'estate, picchi oltre i 35 gradi

Il primo mese estivo si sta concludendo con temperature relativamente fresche per il periodo, di qualche grado al di sotto delle medie stagionali. In nessuna regione si stanno toccando temperature di 30 gradi e, anzi, ne rimaniamo ben lontani con valori pomeridiani che quasi ovunque oscillano tra 24 e 27 gradi. La causa è l’assenza di una solida struttura di alta pressione nell’area del Mediterraneo centrale dove invece da qualche giorno si sono attivate fresche e instabili correnti settentrionali. Il motivo è che l’Italia in questo momento si trova a metà tra un robusto anticiclone di blocco posizionato sull’Europa occidentale e una vasta area depressionaria che invece abbraccia l’est europeo e la Penisola Balcanica. Questa situazione persisterà ancora per qualche giorno, probabilmente fino a giovedì 28 giugno.

Nei giorni successivi sembra ormai molto probabile l’arrivo nel Mediterraneo dell’Anticiclone Nordafricano che gradualmente si consoliderà sull’Italia e sull’Europa centrale. Le temperature sono destinate a tornare nella media o solo leggermene sopra tra venerdì 29 e sabato 30 giugno, A partire da domenica e per i primi giorni di luglio l’Italia tutta potrebbe vivere una ondata di caldo africano con temperature destinate a toccare e a superare per la prima volta quest’anno i 35 gradi. L’alta pressione africana garantirà diverse giornate stabili e soleggiate ma anche molto calde.

Le tendenze modellistiche a lungo temine, ancora incerte e da confermare nei prossimi giorni, vedrebbero una attenuazione del caldo al Nord tra martedì 3 e mercoledì 4 luglio grazie ad un possibile ritorno dei temperali per l’avvicinarsi alla Francia di una area di bassa pressione. Nei giorni successivi il caldo dovrebbe attenuarsi anche nel resto del Paese, rimanendo più tenace al Sud e nelle Isole maggiori, in un contesto di tempo in prevalenza soleggiato e con soltanto un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Foto: iStock/Getty Images