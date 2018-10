Meteo Italia. Pioggia e temporali al Sud, instabilità in aumento al Centro-Nord

Il vortice di bassa pressione che da giorni insiste sull'Italia nelle prossime ore si indebolirà, spostandosi ulteriormente verso nord, e domenica si allontanerà definitivamente sull'Europa Centro-Orientale. Sabato ultimi fenomeni intensi intorno all'alto Ionio, condizioni di instabilità sul medio Tirreno e all'estremo Nord-Est. Nel resto del Centro-Nord i fenomeni saranno scarsi.

Domenica arriverà sul nostro Paese l’avanguardia di una perturbazione atlantica (la n.2 di ottobre), che provocherà un peggioramento del tempo all'estremo Nord-Ovest.



Previsioni meteo per sabato. Schiarite anche ampie tra la Sicilia e la Calabria meridionale e, al mattino, anche in Sardegna. Sul resto del Paese prevarranno le nuvole, con gli ultimi rovesci o temporali anche intensi nel settore dell’alto Ionio. Successivamente, in particolare dalla sera, tempo in miglioramento.

Tempo instabile sulle regioni del medio-alto Tirreno con fenomeni anche a carattere di rovescio tra bassa Toscana, Lazio e Campania. Piogge più isolate nelle zone interne, in estensione nel pomeriggio anche alle Marche. Piogge sparse, con la possibilità di qualche breve rovescio, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, piogge più deboli e isolate nel resto del Nord, più probabili in Liguria e, nel pomeriggio, anche lungo le Alpi e in Emilia Romagna.

Temperature massime in calo al Nord e sul settore tirrenico, in rialzo su medio Adriatico, Lucania, Calabria e Isole Maggiori. Venti moderati sul Ligure, sul medio-alto Tirreno, intorno alla Sardegna e, da sud-sudest, tra basso Adriatico e alto Ionio. Mari mossi o molto mossi.

Foto: iStock/Getty images



Per la giornata di Sabato 6 ottobre 2018 la Protezione Civile ha emanato ALLERTA ROSSA per rischio idro-geologico su parte della

Puglia (Bacini del Lato e del Lenne).



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-E2, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-E2, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Puglia Centrale Adriatica, Salento



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1 Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Puglia: Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Toscana: Etruria, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Puglia: Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Logudoro, Gallura, Iglesiente Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Toscana: Etruria, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Previsioni meteo per domenica. La giornata trascorrerà all'insegna della variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti un po’ in tutte le regioni. Le zone maggiormente soleggiate dovrebbero favorire il sud della Calabria, della Sardegna e la Sicilia.

Al Nord residue piogge isolate al mattino su Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali. Prime piogge collegate alla nuova perturbazione al mattino a ridosso delle Alpi occidentali, dal pomeriggio anche su Piemonte e Liguria centro occidentale dove non si esclude qualche rovescio, specie verso sera.

Al Centro-Sud rischio di brevi rovesci sin dal mattino su Lazio, Campania e vicine aree appenniniche; coinvolte anche le regioni del basso versante adriatico nella seconda parte della giornata. Dal pomeriggio rischio di qualche isolato rovescio anche nel nord della Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve aumento: clima mite, con valori nella norma o poco al di sopra. Venti in attenuazione, con residui rinforzi di Scirocco sul basso versante adriatico e venti occidentali fino a moderati sul Mare di Sardegna.