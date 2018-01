Meteo Italia. Pioggia e neve abbondante in arrivo sul Nord-Ovest

Una perturbazione, la quinta dall'inizio del 2018, si sta avvicinando all'Italia. Già a partire dalla serata di venerdì e nella giornata di sabato si sentiranno i suoi effetti al Nord-Ovest, dove la nuvolosità si farà più intensa e arriveranno le prime piogge. La perturbazione raggiungerà il Nord Italia nella seconda parte di domenica: tra il 7 gennaio e lunedì attraverserà tutto il Centro-Nord. Al Centro-Sud, invece, resisteranno le schiarite e il clima sarà particolarmente mite per il periodo, anche per l'influsso di caldi venti meridionali che porteranno temperature tipiche della Primavera.

Pioggia al Centro-Nord, al Sud clima primaverile

Domenica le precipitazioni si intensificheranno sul Piemonte e sulla Liguria di ponente, con pioggia localmente abbondante e possibilità di temporali. Nevicate particolarmente copiose sono previste, ad alta quota, sui settori occidentali dell’arco alpino e in particolare sui rilievi del Piemonte, dove tra domenica e lunedì sarà possibile osservare oltre un metro di neve fresca. Nubi e qualche pioggia isolata nel resto del Nord, mentre nelle altre regioni italiane resisteranno ancora parziali schiarite. Mari molto mossi per effetto dei venti di scirocco in rinforzo. Il clima sarà primaverile in tutto il Centro-Sud e sarà possibile registrare punte anche al di sopra dei 20 gradi al Sud, in particolare in Sicilia, Calabria tirrenica e Puglia Adriatica.

Quella di lunedì sarà un’altra giornata critica all’estremo Nord-Ovest per le precipitazioni abbondanti, con nevicate copiose oltre i 1.300-1.500 metri. Le piogge si faranno più intense anche sul Triveneto e si estenderanno sulla Toscana. I venti di scirocco saranno ancora molto intensi, con raffiche fino a 60-70 km orari, e al largo nel Tirreno si svilupperanno onde fino a 4 metri: nelle zone ioniche ci sarà il rischio di mareggiate. Martedì si attenueranno probabilmente i fenomeni sul Nord Italia; piogge sparse, invece, al Centro.