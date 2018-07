Meteo Italia. Piogge e temporali al Nord

Tra mercoledì e giovedì una perturbazione favorirà, sulle regioni settentrionali, una nuvolosità variabile ed episodi di instabilità. Al Centro-Sud invece il sole avrà la meglio sulle nuvole, anche se non si può escludere qualche breve rovescio pomeridiano sull’Appennino Centrale. Da venerdì l’alta pressione di matrice africana tornerà a spingersi con decisione sull'Italia, garantendo, venerdì e sabato, due giornate piene di sole in tutto il Paese. Le temperature inizialmente faranno registrare valori vicini alla norma stagionale un po’ in tutto il Paese e poi, soprattutto da venerdì, il caldo si intensificherà di nuovo, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole.

Foto: iStock/Getty Images



Previsioni meteo per mercoledì. Giornata piuttosto nuvolosa al Nord. Nel pomeriggio il rischio di locali rovesci o temporali dovrebbe riguardare soprattutto il Triveneto e l’Emilia Romagna, in forma più isolata anche Prealpi lombarde e Alpi occidentali. Tra sera e notte rovesci più localizzati, ma possibili su Prealpi, ovest del Piemonte, Venezie, Emilia e tra lo Spezino e l’alta Toscana.

Tempo più soleggiato nelle regioni centrali, con annuvolamenti solo temporanei e occasionali rovesci pomeridiani sull’Appennino toscano, nord delle Marche e zone interne del Lazio. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud e sulle Isole. Temperature in calo di 2-5 gradi al Nord, 1-3 sul medio versante tirrenico e Nord-Ovest della Sardegna; in lieve crescita sulle regioni meridionali, con punte che non supereranno i 31-33 gradi. Venti meridionali in intensificazione fino a moderati su Ligure, medio e alto Tirreno e medio Adriatico, generalmente deboli altrove.



La Protezione Civile ha diramato per mercoledì 11 luglio, un'allerta meteo gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso), Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Versilia), Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone).

Allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo(Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro), Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro), Piemonte (Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline), Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Versilia) e Veneto (imitata al comune di Perarolo di Cadore).

Previsioni meteo per giovedì. Ancora nuvolosità variabile al Nord, dove saranno possibili ancora locali episodi di instabilità. Brevi rovesci o temporali saranno possibili al mattino su Piemonte, Liguria, Emilia e Prealpi, nel pomeriggio lungo le Alpi, sull’ovest del Piemonte, in Emilia e sull’Appennino settentrionale.

La sera il rischio di qualche rovescio sarà limitato a Piemonte, est Lombardia e Prealpi. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con pochi cumuli innocui lungo l’Appennino. Temperature massime in leggero aumento al Nord-Est, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole. Venti in prevalenza deboli.