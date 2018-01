Meteo Italia. Perturbazioni in rapida sequenza nei primi giorni del 2018

La prima perturbazione del nuovo anno sta transitando sul nostro territorio, accompagnata da venti intensi e seguita da una massa d’aria leggermente più fredda che rimpiazzerà quella estremamente mite presente nell’area mediterranea. Tuttavia, anche nei prossimi giorni le temperature resteranno in generale sopra la media per via delle correnti cariche d’aria comunque temperata proveniente dal medio Atlantico che continuerà a interessare non solo l’Italia, ma anche gran parte dell’Europa centro-meridionale. Queste correnti occidentali accompagneranno altre perturbazioni che, in rapida sequenza, nei prossimi giorni interesseranno in maniera più o meno significativa le nostre regioni. Già questa sera la perturbazione n.2 raggiungerà le Alpi occidentali per poi determinare martedì una fase di maltempo al Centrosud. Altri due sistemi nuvolosi dovrebbero lambire il nostro territorio fra mercoledì e venerdì, mentre nel fine settimana sarà la volta di una perturbazione un po’ più organizzata. In definitiva ci attende un inizio del nuovo anno all’insegna della variabilità, ma in un contesto di clima non particolarmente freddo.

Previsioni meteo per lunedì. Il tempo migliora al Nordovest e qualche schiarita resiste inizialmente all’estremo Sud. Altrove nuvoloso con piogge sparse al mattino su Nordest, regioni centrali tirreniche, Marche e Campania, in successiva estensione anche a medio Adriatico e Calabria tirrenica. Quota neve intorno a 900-1200 metri sulle Alpi orientali. Migliora poi nel pomeriggio al Nordest e in serata anche al Centrosud, ma solo temporaneamente in attesa di una nuova fase instabile già nella notte. Temperature in calo su Alpi e Sardegna, in rialzo altrove, specie le minime. Forti venti occidentali sulle regioni di ponente.

Previsioni meteo per martedì. Schiarite in graduale estensione dal Nordovest al Nordest e a Toscana e Sardegna con residui addensamenti e occasionali nevicate sulle creste alpine di confine. Sul resto d’Italia tempo instabile fino al pomeriggio con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare lungo il Tirreno, e con un po’ di neve in Appennino, fino ai 900-100 metri su quello centrale. Tra sera e notte migliora a iniziare dal Centro. Massime in rialzo in Val Padana, in calo al Centrosud. Giornata ventosa con venti molto forti su Tirreno e Isole e Foehn in discesa dalle Alpi.