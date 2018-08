Meteo Italia. Per Ferragosto migliora al Nord, variabile nel resto del Paese

Martedì la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità al Nordest e nelle regioni centrali, favorendo in queste zone d’Italia anche una sensibile attenuazione del caldo.



Le previsioni per le prossime ore.

Nella giornata di Ferragosto la perturbazione numero 2 del mese tenderà a scivolare verso Sud: il tempo sarà in miglioramento al Nord e sulla Toscana settentrionale, mentre risulterà ancora instabile sul resto del Centro-sud e al mattino anche in Emilia Romagna dove vi sarà il rischio di locali rovesci o temporali sparsi. Temperature massime in rialzo al Nord e in Toscana, in ulteriore calo nel resto del Centro-sud con caldo in generale sopportabile. L’aria meno calda affluirà con venti settentrionali fino a localmente moderati su Adriatico e Isole maggiori. La tendenza successiva vede comunque un miglioramento: per un paio di giorni gli episodi di instabilità riguarderanno sostanzialmente le zone interne e appenniniche del Centro-sud. Si profila infine un possibile peggioramento nella seconda parte di venerdì al Nordovest.

Foto iStock/Getty Images