Meteo Italia. Ottobre proseguirà con tempo variabile e a tratti piovoso

La tendenza meteo dal 5 al 15 ottobre

Il vortice di bassa pressione che in questo inizio settimana si è formato tra il Mar Ligure e la Corsica, all’origine del peggioramento in atto sul nostro Paese, tenderà a scivolare velocemente verso sud in direzione della Sicilia dove insisterà per più giorni.

Il tempo è quindi destinato a migliorare rapidamente sul Nord Italia mentre per quasi tutta la settimana avremo condizioni estremamente instabili nelle regioni meridionali con il coinvolgimento più marginale e solo a tratti di Sardegna e regioni centrali adriatiche; sulle regioni centrali tirreniche il bel tempo e il sole torneranno già da mercoledì 3.



La tendenza attuale dei modelli mostra per sabato 6 lo spostamento del vortice dalla Sicilia verso l’Italia centro-meridionale per poi domenica allontanarsi definitivamente verso i Balcani. Per l’insistenza della circolazione di bassa pressione in prossimità della Sicilia, l’attuale settimana sarà moderatamente ventosa per venti prevalentemente settentrionali e con mari in generale mossi o molto mossi.



Da un punto di vista termico, le temperature si manterranno su valori normali per un inizio di ottobre, anche al Sud nonostante l’instabilità, o leggermente sopra al Nord.



Attualmente l’evoluzione successiva dei principali modelli di previsione indicano la possibilità che all’inizio della prossima settimana una nuova perturbazione, accompagnata da un altro vortice depressionario, possa raggiungere l’Italia. Tale evoluzione è ancora molto incerta, ma se venisse confermata Il nostro paese potrebbe vivere una nuova fase di maltempo seguita poi, grazie al rinforzo dell’alta pressione, da un generale miglioramento.



IdA: < 65

