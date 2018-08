Meteo Italia. Oggi temporali e instabilità al Nord: calo termico

Inizio di settimana caratterizzato dal passaggio della perturbazione numero 2 del mese. In particolare lunedì i temporali andranno a interessare prima il Nordovest e a seguire anche il Nordest, mentre le correnti fresche che accompagnano la perturbazione porteranno un primo calo delle temperature nelle regioni nord-occidentali. Martedì la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola e porterà rovesci e temporali al Nordest e regioni centrali, favorendo in queste zone d’Italia anche una sensibile attenuazione del caldo. Al Sud invece resisteranno sole e caldo, ma non durerà molto: nella giornata di mercoledì le fresche correnti atlantiche raggiungeranno infatti anche le regioni meridionali e la giornata sarà caratterizzata da tempo instabile con fine del caldo intenso.

Previsioni meteo per lunedì. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso in Emilia, Romagna e tutto il Centro-sud e Isole. Per lo più nuvoloso invece sul resto del Nord, con piogge e temporali che bagneranno inizialmente la Liguria le Alpi Occidentali, per poi estendersi nel pomeriggio al resto del Nordovest e Alpi Orientali, e infine in serata anche alle pianure del Triveneto e alla Toscana. Temperature in lieve diminuzione al Nord-Ovest e in Toscana.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per martedì. Giornata tra sole e nuvole al Sud, con appena il rischio di qualche temporale pomeridiano sulle zone interne della Sicilia. Cielo in generale nuvoloso sul resto d’Italia, con rovesci e temporali sparsi su Nordest, regioni centrali e, a carattere più isolato, anche su Alpi Occidentali, Liguria e nord della Sardegna. Temperature in sensibile diminuzione al Nordest, regioni centrali e versante occidentale della Sardegna.