Meteo Italia. Oggi tempo stabile e punte oltre i 30°C

Il temporaneo rinforzo di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale e l’Italia favorirà per mercoledì una giornata diffusamente soleggiata. Le temperature saranno in ulteriore lieve rialzo verso valori più estivi, con punte oltre i 30 gradi nelle Isole. Per il Centronord si tratterà solo di una fase temporanea. Già dal pomeriggio di giovedì avremo le prime avvisaglie sulle Alpi e all’estremo Nordovest di un nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione che tra la notte successiva e venerdì estenderà i suoi effetti a tutto il Centro-nord. Poi nel fine settimana la tendenza sarà per un progressivo miglioramento con nuvolosità meno compatta e variabile e residui episodi di instabilità sempre più scarsi o assenti lontano dalle aree montuose. In tutta questa evoluzione il Sud rimarrà più ai margini con passaggi nuvolosi solo modesti e saltuari, pochissimi fenomeni e clima estivo.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata nel complesso soleggiata e calda. Al mattino qualche addensamento significativo solo in Liguria e Puglia. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi, ma con fenomeni quasi del tutto assenti. Temperature estive, comprese tra i 25 e punte che nelle Isole supereranno la soglia dei 30 gradi. Venti moderati da nord-nordovest su basso Adriatico e Canale d’Otranto, locali rinforzi di Scirocco al mattino nei Canali delle Isole.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per giovedì. Al mattino primo aumento della nuvolosità sulle Alpi e al Nordovest, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio comincia ad aumentare l’instabilità al Nord con i primi locali rovesci o temporali su Alpi, Piemonte, alta Lombardia ed Emilia, qualche cumulo in più ma innocuo anche lungo l’Appennino. Rovesci o temporali sparsi coinvolgeranno poi in serata gran parte della Val Padana e, nella notte, anche la Toscana. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli con residui rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto.