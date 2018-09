Meteo Italia. Oggi tempo soleggiato e caldo

Mercoledì tempo ancora stabile e soleggiato sull’Italia con le che temperature massime toccheranno punte di 30 gradi e oltre in numerose nostre regioni, spingendosi fino a picchi di 32-33 gradi al Nord, sul versante tirrenico della Penisola e sulla Sardegna. Un peggioramento del tempo è atteso già a partire dalla fine di mercoledì nelle regioni di Nordovest per l’arrivo della perturbazione nr. 2 di settembre che tra giovedì e venerdì coinvolgerà anche il resto del Paese determinando una generale accentuazione dell’instabilità atmosferica. Le attuali proiezioni a lungo termine propendono per un miglioramento del tempo nel fine settimana. Il caldo si attenuerà temporaneamente in coincidenza del passaggio di questa perturbazione, ma le temperature in generale si manterranno al di sopra della media stagionale.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Nel corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità ad alta quota sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna: le nubi risulteranno più consistenti dal pomeriggio nelle Alpi occidentali, dove saranno possibili i primi locali rovesci. Tra la sera e la notte tendenza a un peggioramento nel settore di Nordovest con rovesci o temporali in propagazione dal Piemonte e dalla Liguria di ponente verso la Liguria di Levante e la Lombardia. Nella notte su giovedì locali temporali possibili anche su Sardegna e Toscana. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al Nordovest e sulla Sardegna, clima caldo ed estivo con valori sensibilmente oltre la norma e punte fino a 32-33°C.

Previsioni meteo per giovedì. La perturbazione attraverserà le regioni del Centro-nord e la Sardegna determinando una giornata molto variabile con prevalenza di nuvole e con il rischio di piogge e temporali sparsi. Il Sud vedrà una giornata più soleggiata con solo passaggio di un po’ di nuvolosità. Venti in generale deboli, con rinforzi da ovest tra mar Ligure, Mare di Corsica e di Sardegna. Lieve calo termico al Centro-nord e Sardegna, valori stazionari al Sud.