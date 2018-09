Meteo Italia. Oggi rischio di forti temporali

Una nuova perturbazione atlantica (la n.1 di settembre) investe l’Italia nella giornata odierna. Il suo passaggio determina un aumento dell’instabilità atmosferica e quindi del rischio di rovesci e temporali specialmente al Centro-nord, più marginalmente al Sud e nelle Isole, insieme ad una lieve diminuzione delle temperature. Ultimi strascichi nella giornata di sabato, con la perturbazione che si allontanerà verso la Penisola balcanica e tempo in deciso miglioramento a partire dalla giornata di domenica, grazie ad una forte espansione dell’alta pressione di matrice nord africana verso il Mediterraneo centro-occidentale. L’estate non è ancora finita: anzi, l’attuale tendenza a lungo termine conferma la sua prosecuzione per quasi tutta la prossima settimana, con tempo stabile, soleggiato e caldo anomalo per il periodo. Da martedì o mercoledì al Nord e nelle regioni di ponente si potranno superare facilmente i 30 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. In tutto il Paese nuvolosità variabile, con schiarite solo temporanee. Atmosfera instabile sin dal mattino, con maggiore probabilità di piogge intermittenti, rovesci o temporali isolati, al Centro-nord, sulla Sardegna e, occasionalmente anche al Sud. Fenomeni localmente più intensi e frequenti su regioni di Nordest e settore centrale tirrenico. Temperature: massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna; valori ancora fino a 30-33 gradi al Sud e in Sicilia. Venti da ovest in rinforzo attorno alle isole maggiori e nel mar Ligure.

Foto iStock/Getty Images





Allerta arancione sulla Toscana

Per la giornata di oggi, venerdì 7 settembre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico e per rischio temporali sulla Toscana (Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud).

Diramata anche l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea, Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Toscana: Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia, Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Piemonte: Pianura Cuneese, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toscana: Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia. Allerta gialla per rischio idrogeologico anche sul Veneto (Alto Piave), limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per sabato. Su Sardegna, Sicilia e, dal pomeriggio, anche lungo il versante tirrenico della Penisola e sulle pianure del Nordovest, tempo abbastanza soleggiato. Nel resto del Paese condizioni di variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Sin dal mattino possibilità di locali rovesci lungo le coste adriatiche; dal pomeriggio il rischio di rovesci o brevi temporali si estenderà anche alla dorsale appenninica e ai settori prealpini del Nord, specie quelli del Nordest. Migliora ovunque dalla serata. Temperature: massime in lieve calo al Sud peninsulare. Venti deboli o temporaneamente moderati settentrionali su mare Adriatico e alto Ionio.