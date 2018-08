Meteo Italia. Oggi rischio di forti temporali

Martedì la perturbazione numero 2 del mese scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità ancora al Nordest e nelle regioni centrali, favorendo in queste zone d’Italia anche una sensibile attenuazione del caldo. Al Sud invece la calura si attenuerà solo a Ferragosto, giornata caratterizzata da un miglioramento del tempo al Nord e da un tempo variabile e a tratti instabile al Centro-sud e, al primo mattino, anche in Emilia Romagna.

Previsioni meteo per martedì. Graduale miglioramento alNord-Ovest, salvo ancora qualche rovescio su Lombardia orientale, Liguria e settore alpino. Giornata inizialmente soleggiata al Sud e in Sicilia, ma con tendenza ad un aumento delle nubi accompagnate da qualche isolato temporale in Salento e nelle zone interne di Calabria e Sicilia. Piogge e temporali più diffusi e insistenti al Nord-Est, al Centro e sulla Sardegna centro settentrionale. Alla sera rovesci in estensione a Campania e nord Puglia; tendenza a un miglioramento in Toscana, Alpi orientali e Venezie. Temperature massime in sensibile calo al Nord-Est, al Centro e su ovest Sardegna. Venti in rinforzo sui mari occidentali.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per mercoledì. Giornata di Ferragosto in prevalenza soleggiata al Nord, a parte delle residue piogge al mattino in Emilia Romagna. Schiarite anche sulla Toscana settentrionale e sulla Sicilia meridionale. Tempo instabile altrove con nubi sparse accompagnate da piogge e temporali a carattere intermittente, in attenuazione alla sera eccetto all’estremo Sud. Temperature in rialzo al Nord, tendenzialmente in calo altrove: massime inferiori alla media soprattutto sulle regioni centrali. Giornata ventilata.