Meteo Italia. Oggi residua instabilità al Centronord

Il vortice responsabile dei forti temporali che hanno colpito negli ultimi giorni il Centro-Nord tenderà ad indebolirsi ed entro martedì si allontanerà dall’Italia, consentendo il ritorno di condizioni di tempo più stabile e più caldo anche in queste regioni. Nella giornata di oggi però continua il rischio di temporali soprattutto pomeridiani su Alpi, Nordest e regioni centrali. Martedì e mercoledì invece il miglioramento sarà accompagnato da temperature in tutta Italia su valori tipici da fine estate. Per giovedì si profila poi il probabile arrivo di un’altra perturbazione sulle regioni settentrionali; tendenza che verrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per oggi. Atmosfera ancora instabile soprattutto al Nordest e nelle regioni centrali, con rovesci e temporali al mattino in Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Nel pomeriggio fenomeni su gran parte delle zone alpine, sull’Appennino settentrionale, in Triveneto e nelle zone interne del Centro, con sconfinamenti verso le coste adriatiche, dalla Romagna all’Abruzzo. Sole in Calabria e nelle Isole, ampie schiarite anche in pianura al Nordovest, sulle coste tirreniche e in Puglia. In serata cessano quasi ovunque i fenomeni.

Mattinata fresca al Nord, dove le temperature massime sono però in aumento.

Previsioni meteo per martedì. Tempo in generale miglioramento grazie all’allontanamento del vortice di bassa pressione, ma con ancora qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, in Toscana e nell’Appennino centrale. Possibili brevi acquazzoni anche in Liguria e nel Salento. Clima più caldo anche al Centro-Nord, con temperature tipiche di fine estate.

