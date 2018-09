Meteo Italia. Oggi primi effetti di una nuova perturbazione atlantica

Il bel tempo al Nord ha le ore contate: è in arrivo infatti dalla Francia una perturbazione atlantica che nel corso della giornata di giovedì farà sentire i suoi primi effetti sulle Alpi e al Nordovest con dei temporali che tra sera e notte si estenderanno al resto del Nord e alla Toscana. Venerdì nubi e rovesci sparsi sono previsti in quasi tutto il Centro-Nord, in Sardegna e Campania, regioni che vedranno anche un calo temperature. La tendenza per il fine settimana conferma un progressivo miglioramento, con nuvolosità meno compatta e variabile e residui episodi di instabilità concentrati soprattutto a ridosso delle zone montuose, ma con dei temporali probabili sabato anche nelle zone interne e adriatiche del Centro.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nuvolosità in aumento su Alpi e al Nordovest, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio più instabile al Nord, con i primi rovesci o temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, Friuli, Appennino ed Emilia occidentale; poche nubi altrove. Rovesci o temporali sparsi coinvolgeranno poi in serata gran parte della Val Padana e l’alto Adriatico, nella notte, anche la Toscana e la Romagna. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli con rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e di Libeccio in Sardegna.



La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio di temporali in Veneto(Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone). L'allerta gialla per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per venerdì. Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge e rovesci sparsi al Centro-Nord, in Campania e Sardegna; possibili temporali in Emilia Romagna, al Centro e sull'isola. Verso sera prime schiarite al Nordovest; rovesci più insistenti invece su Venezie, Emilia Romagna e Toscana. Nuvole in aumento anche nel resto del Sud e in Sicilia, con qualche temporale la sera in Calabria. Temperature in calo al Centro-Nord e in Sardegna; ancora punti di 30/32 gradi al Sud e in Sicilia. Venti in moderato rinforzo su Tirreno e mari meridionali.