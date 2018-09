Meteo Italia. Oggi prevarrà il sole su quasi tutto il Paese

Dopo il sensibile calo termico di questi ultimi giorni, le temperature sono temporaneamente destinate a salire, anche se nel fine settimana assisteremo ad un nuovo calo termico, ad iniziare sabato dalle regioni settentrionali e da quelle centrali adriatiche, per l’arrivo dai Balcani di aria più fredda, che domenica si estenderà a gran parte dell’Italia. Venerdì il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con l’eccezione dell’estremo Sud, che risentirà degli effetti di un vortice di bassa pressione sullo Ionio e che nelle prossime ore potrebbe diventare un TLC (Tropical Like Cyclone) o Medicane, ovvero un piccolo ma intenso ciclone mediterraneo che presenta caratteristiche simili ai cicloni tropicali. Gli effetti del ciclone sul Sud Italia saranno marginali e già sabato sembrerebbe allontanarsi muovendosi dallo Ionio meridionale verso l’isola di Cipro e il Peloponneso.

Previsione meteo per venerdì. Tempo ben soleggiato al Centro-nord e in Sardegna, con qualche nuvola che si affaccerà sulle Alpi solo in tarda serata. Modesti annuvolamenti all'estremo Sud e sulla Sicilia: non si esclude qualche pioggia principalmente sulla Sicilia orientale. Temperature per lo più in ulteriore aumento: le massime che in gran parte del Paese faranno registrare valori intorno ai 24-26°C ma con punte anche di 28-29°C sulle regioni centrali tirreniche. Venti forti o burrascosi settentrionali sul basso Ionio, moderati nel Salento, sull'alto Ionio e in Sicilia, deboli altrove.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per sabato. Nuvolosità residua all'estremo Sud e sulla Sicilia orientale che si diraderà nel corso della giornata. Tempo prevalentemente soleggiato al Centro sulla Sardegna e in Liguria, modesti annuvolamenti sulle aree alpine e prealpine più insistenti al Nordovest. Temperature minime in sensibile rialzo al Nord, massime in lieve rialzo al Sud e sulle Isole e in lieve calo al Nord, più sensibile in montagna. Venti moderati orientali sulla Val Padana, da nordest su medio e alto Adriatico e Toscana da nord sulla Puglia e sui mari circostanti.