Meteo Italia. Oggi prevarrà il sole con basso rischio di pioggia

Un debole campo di alta pressione determinerà le condizioni meteorologiche sull’Italia nel corso del fine settimana. Le precipitazioni, in generale, risulteranno assenti o molto scarse, limitate a qualche isolato piovasco o breve episodio di instabilità. Le temperature si manterranno al di sopra della norma e pertanto il clima resterà estivo in tutto il Paese.

Previsioni meteo per sabato. Nuvolosità variabile, tra schiarite anche molto ampie. Al mattino possibilità di rovesci isolati sul basso Veneto. In giornata solo qualche breve rovescio isolato, principalmente lungo le Prealpi centro orientali, sull’Appennino centro settentrionale e sui rilievi della Calabria. Temperature con poche variazioni e clima ancora estivo su tutte le regioni. Venti deboli.

Foto: iStock/Getty images



Previsioni meteo per domenica. Sulla maggior parte del Paese il tempo sarà abbastanza soleggiato e caldo. Al Nord, in particolare sulle regioni occidentali la nuvolosità risulterà più estesa, associata a qualche rovescio isolato in Piemonte e sulla Lombardia, specie a ridosso di Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati sulla dorsale appenninica centro settentrionale e sui rilievi della Calabria. Venti in generale deboli. Temperature senza grosse variazioni.