Meteo Italia. Oggi instabile al Nord-Est e al Centro-Sud

La perturbazione che sta attraversando l’Italia oggi (giovedì) porterà ancora piogge sparse al Nordest e al Centrosud, con nevicate fino a bassa quota in montagna, mentre un miglioramento del tempo è atteso al Nordovest spazzato da più asciutti venti di Foehn. L’aria fredda che segue la perturbazione, nella giornata odierna, si propagherà a tutta l’Italia accompagnata da venti piuttosto intensi: le temperature quindi torneranno a calare in tutta Italia con la sensazione di freddo che verrà accentuata proprio dall’intensa ventilazione. Negli ultimi giorni dell’anno invece il clima gradualmente diverrà più mite, con temperature ben al di sopra della norma, e al momento non sono previste perturbazioni organizzate capaci di portare diffuso maltempo. Un nuovo peggioramento del tempo è invece probabile proprio per Capodanno, quando le piogge potrebbero tornare a bagnare soprattutto il Nordest e le regioni del versante tirrenico.

Previsioni meteo per oggi (giovedì). Giovedì tempo in miglioramento al Nordovest, con schiarite già dal mattino. Ancora piogge sparse al Nordest, con neve fino a quote molto basse su Alpi e Appennino Settentrionale. Nuvoloso o molto nuvoloso al centro sud e Isole, con piogge sparse, a tratti anche a carattere temporalesco, su Marche, regioni tirreniche, zone interne del Centro e Sicilia; nevicate oltre 500-600 metri sui rilievi del Centro, al di sopra di 700-1000 sull’Appennino Meridionale. Nella seconda parte del giorno tempo in miglioramento su Umbria e Toscana. Temperature in calo, eccetto sulle pianure delle Nord-Ovest dove risaliranno per effetto dei tiepidi venti di Foehn. Giornata ovunque ventosa, con venti occidentali forti soprattutto sulla Sardegna e sul Tirreno Meridionale. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA intorno a 70-75). Per la giornata di giovedì 28 dicembre la Protezione Civile ha emesso Allerta Arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso su Abruzzo (Bacino Alto del Sangro) e per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo (Bacino dellAterno, Marsica), Lazio (Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro). Ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Toscana e Umbria; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto.

Previsioni meteo per domani (venerdì). Residui annuvolamenti al Sud e in Sicilia, al mattino anche sul medio Adriatico con le ultime precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia; neve sui monti, fino ai 500-600 m tra Abruzzo e Gargano. Schiarite diffuse al mattino sul resto d’Italia ma con nuvole poi di nuovo in aumento dal pomeriggio su Sardegna, Alpi ed estremo Nordovest con qualche piovasco nell’isola e nevicate tra sera e notte fino ai fondovalle nelle Alpi centro-occidentali. Temperature in calo nelle minime con gelate anche intense al Centronord. Venti in attenuazione ma ancora sostenuti al Sud e fino a forti di Maestrale nelle Isole.