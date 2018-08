Meteo Italia. Oggi atmosfera instabile al Centro-sud

La seconda perturbazione del mese in allontanamento verso la Grecia ha lasciato in eredità una circolazione di bassa pressione che determinerà anche venerdì una locale instabilità tra il basso Lazio e l’Abruzzo, al Sud e nelle Isole. Nel fine settimana sarà ancora presente dell’instabilità che si tradurrà in possibili temporali in sviluppo a partire dalle aree montuose del Centro-sud con locali sconfinamenti verso le coste del basso Tirreno e dello Ionio. Anche al Nord aumenterà l’instabilità soprattutto a ridosso dei rilievi a causa dell’avvicinamento di una perturbazione che si limiterà a sfiorare le zone alpine. Le temperature, dopo il calo che ha smorzato il caldo più intenso anche nelle regioni meridionali, tenderanno di nuovo a risalire con valori più vicini alla norma tra giovedì e venerdì. Dal fine settimana l’ulteriore leggera crescita delle temperature riporterà i valori lievemente sopra la media specialmente al Centro-nord. A inizio settimana vedremo un ritorno di tempo più stabile su gran parte del Paese, eccetto nella zona tra Calabria e Sicilia dove insisterà un po’ di instabilità, in miglioramento probabilmente da metà settimana.

Previsioni meteo per venerdì. Un po’ di instabilità, con improvvisi acquazzoni o temporali nelle ore centrali del giorno, su Lazio, Appennino Centrale, Sud e Isole, specie nelle zone interne. Nuvole più diffuse anche nelle Alpi e all’estremo Nordovest con alcuni isolati rovesci o temporali in montagna. Prevalenza di tempo soleggiato altrove. Temperature massime per lo più in leggero aumento con caldo estivo nella norma. Venti deboli.



Il bollettino con l'eventuale allerta diramata per venerdì è consultabile sul sito della Protezione Civile.

Foto: iStock/Getty images







Previsioni meteo per sabato. Al mattino prevalenza di tempo bello, anche se a tratti non mancherà qualche nuvola innocua in più. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e Dorsale appenninica, con la formazione di diversi temporali; sempre nel complesso bello altrove, fatta eccezione per temporanei annuvolamenti lungo le coste tirreniche con la possibilità anche di qualche acquazzone in Campania. Temperature minime in crescita al Sud, massime con poche variazioni: si farà sentire un po’ di caldo, ma non eccessivo.