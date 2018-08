Meteo Italia. Oggi ancora instabile al Centro-sud

Le condizioni atmosferiche sull’Italia non subiranno sostanziali modifiche probabilmente fino alla giornata di venerdì. La persistenza di aria molto calda in prossimità del suolo e di una debole circolazione ciclonica associata ad aria più fredda in quota, manterranno l’atmosfera instabile, quindi favorevole alla formazione di molti temporali, non solo attorno alle aree montuose, ma localmente anche nelle località di mare, specialmente quelle del Sud e delle Isole maggiori. Nel frattempo il caldo resterà intenso e le temperature oltre la norma soprattutto al Nord e in Toscana, dove il termometro potrebbe anche sfiorare i 35 gradi. Una situazione destinata a mutare radicalmente nel corso del fine settimana, per l’arrivo di un’intensa perturbazione nord atlantica, seguita da aria nettamente più fresca. Il suo passaggio, oltre a favorire una evidente attenuazione del caldo in tutto il Paese, darà probabilmente origine ad una forte fase di maltempo soprattutto sulle regioni del Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e nelle isole condizioni di variabilità sin dal mattino, con i primi locali temporali tra Calabria meridionale e Sicilia; nel pomeriggio il rischio temporali si estende a buona parte del Sud e alla Sardegna. Al Centronord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso: da metà giornata sviluppo di acquazzoni o temporali isolati nel settore alpino e prealpino, sull’Appennino centrale e nelle zone interne adiacenti tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature senza grandi variazioni, con punte di 33-34 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche.





Il Bollettino completo con l'eventuale allerta per mercoledì è consultabile sul sito della Protezione Civile.

Foto: iStock/Getty images





Previsioni meteo per giovedì. Sin dal mattino possibilità di locali rovesci o temporali in Sicilia. Nel pomeriggio a rischio temporali anche Sardegna, Calabria, Basilicata, Golfo di Taranto, zone interne del Centro e aree montuose del Nord, ma con locali sconfinamenti fino in costa tra bassa Toscana e Lazio e sulla pianura piemontese. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato. Temperature pressoché invariate, con picchi ancora fino a 33-34 gradi al Centro-nord. Mari calmi o poco mossi.