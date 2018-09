Meteo Italia. Oggi ancora caldo anomalo

Terzo weekend di settembre all’insegna dell’estate: le temperature resteranno superiori alle medie del periodo, con il termometro che potrà ancora raggiungere o di poco superare la soglia dei 30 gradi, quando in questo periodo dell’anno dovremmo averne 25-28 al massimo. Dal punto di vista meteorologico, l’Italia resta protetta da un debole campo di alta pressione: l’atmosfera, tuttavia, si presenterà localmente instabile, a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica, che potranno favorire episodi temporaleschi, principalmente attorno ai rilievi, in forma occasionale anche sulle pianure del Nordovest. Cambiamenti in vista per l’inizio della settimana, con una perturbazione (la numero 3 di settembre) in arrivo dalla Spagna e instabilità in aumento già lunedì al Centro-nord e in Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. Sulla maggior parte del Paese il tempo sarà abbastanza soleggiato e caldo. Al Nord, in particolare sulle regioni di Nordovest, sin dal mattino la nuvolosità risulterà più estesa, associata a rovesci anche forti e insistenti in Piemonte. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia o temporale su Alpi centro-occidentali, alto Piemonte e alta Lombardia; possibili brevi rovesci o temporali lungo l’Appennino specie nel tratto romagnolo e marchigiano e sui rilievi della Calabria. Venti deboli, salvo rinforzi da nord intorno al Canale d’Otranto. Temperature pomeridiane per lo più tra 24 e 28 °C, con locali punte di 29-30.

Previsioni meteo per lunedì.Tempo in graduale peggioramento in Sardegna, regioni centrali tirreniche e al Nord, con rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, alta Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e alto Lazio. Rischio di fenomeni intensi in Sardegna, nelle notte seguente nel Lazio. Lieve calo termico nelle regioni centrali.