Meteo Italia. Nuovo peggioramento a partire da giovedì sera

A metà settimana vivremo una fase con condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un rialzo delle temperature. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, infatti, è attesa una nuova fase di marcata instabilità atmosferica, a causa del passaggio della prima perturbazione di settembre.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Una nuova perturbazione – la numero 1 del mese di settembre – si avvicinerà all’Italia nella giornata di giovedì e farà sentire i suoi effetti a partire da Alpi e, specialmente dalla sera, anche su parte della Val Padana, per poi coinvolgere anche il resto del Centro-Nord nella giornata di venerdì. Per le regioni centro-settentrionali si profilerebbe un weekend segnato da grande variabilità. Resteranno più ai margini il Sud e le Isole dove il clima estivo dovrebbe proseguire senza grossi problemi fino al weekend, all’insegna del sole e del caldo, in qualche caso anche intenso, con il termometro ben oltre 30 gradi. Si tratta di una tendenza che andrà confermata nei prossimi giorni.