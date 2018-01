Meteo Italia. Nuova ondata di maltempo settimana prossima

Tendenza meteo dal 15 al 23 gennaio 2018

Per l’inizio della prossima settimana, tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio, i principali modelli indicano la formazione di una vasta area di bassa pressione (saccatura) sopra il nostro Paese, accompagnata da precipitazioni che interesseranno soprattutto il Centro-Sud. Al Nord il tempo dovrebbe restare più asciutto, in un contesto climatico relativamente freddo.

Per le giornate successive l’incertezza previsionale aumenta ulteriormente, tuttavia gli ultimi aggiornamenti indicano un probabile graduale spostamento della saccatura verso la penisola balcanica, con l’Italia che resterebbe influenzata da correnti in quota da nord-ovest per alcuni giorni. Con questa configurazione le temperature oscilleranno su valori attorno alla norma un po’ su tutta l’Italia, mentre le precipitazioni, in generale poco abbondanti, dovrebbero risultare più scarse sulle regioni settentrionali e sul versante occidentale della penisola.



IdA: < 60