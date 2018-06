Meteo Italia. Nelle prossime settimane Anticiclone delle Azzorre in avvicinamento

La tendenza meteo tra il 18 giugno e il 25 giugno

La settimana in esame dovrebbe proporci una situazione meteorologica complessivamente più stabile rispetto a quanto osservato nella prima parte del mese di giugno, grazie ad un maggiore influsso dell’anticiclone delle Azzorre sull’area mediterranea. Le temperature per tutto il periodo dovrebbero assestarsi su valori non troppo distanti dalla norma stagionale (più probabili temperature leggermente superiori al Nord, un poco inferiori al Sud). Per quanto riguarda le precipitazioni, per il primo giorno della settimana lunedì 18, possiamo aspettarci ancora qualche fenomeno legato all’instabilità atmosferica su molte zone del Paese, mentre già da martedì gli eventuali rovesci potrebbero verificarsi solo all’estremo Sud e su limitati settori del Centro. Nella parte centrale della settimana, come anticipato, le giornate dovrebbero risultare prevalentemente soleggiate e asciutte; per gli ultimi giorni, fatto salvo una possibile temporanea fase di instabilità, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto allo scenario delineato.



Foto: iStock/Getty Images