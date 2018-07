Meteo Italia. Nel weekend tempo bello e caldo estivo nella norma

Il weekend in Italia trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato, con davvero pochi residui episodi di instabilità nella giornata di oggi, e contrassegnato da un caldo tipico dell'estate, ma nella norma. L’alta pressione protesa dal Nord Africa è stata respinta da correnti settentrionali più fresche, che insisteranno anche all’inizio della prossima settimana, mantenendo le temperature intorno alle medie tipiche di inizio luglio con un caldo senza eccessi.

Per la seconda parte della settimana, si profila un nuovo temporaneo rigonfiamento dell’alta pressione di matrice africana, che sarà responsabile di una intensificazione del caldo soprattutto al Centro-Sud. Il Nord potrebbe rimanere più ai margini dell’Anticiclone: sarà quindi esposto a un flusso di correnti più instabili.



Previsioni meteo per sabato. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni con qualche nube in più al Sud e, localmente, in prossimità dei rilievi. C’è la probabilità di temporali isolati sulle Alpi Marittime, in Toscana e sull’Appennino emiliano. Episodi più occasionali anche sulle Prealpi centro-orientali, sui rilievi dell’Abruzzo e sull’Appennino meridionale. In serata non è escluso qualche breve rovescio sulla pianura veneta. Temperature in lieve calo in Abruzzo, in Molise, al Sud e in Sicilia, stabili o in leggero rialzo altrove: punte massime quasi ovunque comprese tra i 27 e i 32 gradi. Venti moderati di Maestrale sui mari centro-meridionali, a tratti intensi sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia.



La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in Emilia Romagna (Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale). Permane l'allerta gialla in Veneto, limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per domenica. Sarà una giornata con tempo ancora più stabile e prevalentemente soleggiato. Al mattino qualche annuvolamento significativo solo sulla Calabria tirrenica con il rischio, nel pomeriggio, di occasionali e brevi rovesci a ridosso dei monti.

Nel resto d’Italia qualche cumulo innocuo in sviluppo sulle aree montuose, nelle ore più calde; non è escluso qualche breve rovescio sui rilievi tra Friuli e alto Veneto. Temperature stabili o in lieve aumento, con un caldo normale per il periodo. Ancora venti moderati di Maestrale su Molise, Puglia, alto Ionio, localmente anche nel resto del Sud.