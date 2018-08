Meteo Italia. Nel weekend rischio di temporali violenti e deciso calo delle temperature

Nelle prossime ore sull’Italia arriverà un’intensa perturbazione atlantica (perturbazione numero 3 di agosto) e il tempo andrà incontro a un deciso peggioramento, a incominciare dalle regioni settentrionali. In particolare sabato sono attesi numerosi temporali al Nord, con il rischio che a tratti i fenomeni atmosferici siano anche intensi (possibili quindi grandinate e nubifragi); al Centro-Sud invece la situazione subirà pochi cambiamenti, e protagonista sarà ancora l’instabilità pomeridiana, con la formazione di improvvisi temporali nelle ore centrali del giorno soprattutto sulle zone interne.

Nella giornata di domenica le fresche correnti atlantiche si propagheranno a gran parte della Penisola: rovesci e temporali sparsi, a tratti di forte intensità, bagneranno in questo caso soprattutto il Nord-Est e le regioni centrali, mentre sulle Alpi Orientali la neve tornerà a spingersi anche al di sotto dei 2000 metri.



Nel corso del fine settimana anche le temperature caleranno in modo brusco: una decisa rinfrescata che coinvolgerà tutta l’Italia e in particolare le regioni settentrionali, dove in un paio di giorni quasi dappertutto le massime caleranno di 6-8 gradi e addirittura in alcuni settori del Nordest si abbasseranno di 12-14 gradi! Agli inizi della prossima settimana, complice un rapido rialzo delle temperature, tornerà ovunque il bel tempo, accomunato da un moderato rialzo delle temperature che si attesteranno su valori normali per fine estate.

Previsioni meteo per sabato. Molte nuvole al Nord, con rovesci e temporali sparsi che bagneranno tutte le regioni, più insistenti sulle Venezie. Al Centro-Sud e Isole giornata tra sole e nuvole: al mattino qualche scroscio di pioggia su Salento e Calabria; nel pomeriggio rovesci e temporali isolati su Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e Molisano, Irpinia, Basilicata, Salento, Calabria e interno della Sicilia. Nel corso della notte ancora numerosi temporali al Nord-Est, Lombardia Orientale, Levante Ligure e Alta Toscana, con nevicate sulle Alpi Orientali al di sopra di 1800-1900 metri. Temperature massime in diminuzione al Nord, senza grandi variazioni altrove.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Ampie schiarite al Nord-Ovest. Ancora molte nuvole e molti temporali al Nord-Est, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1800 metri. Nuvolosità in aumento sulle regioni centrali, con rovesci e temporali sparsi che bagneranno soprattutto Toscana, Umbria e Marche. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud e Isole, con isolati rovesci pomeridiani su Campania, Calabria Tirrenica e interno della Sicilia. A fine giornata rovesci e temporali sparsi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Temperature in deciso calo al Centro-Nord e Sardegna, con poche variazioni al Sud.