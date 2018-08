Meteo Italia. Nel weekend prima battuta d'arresto dell'estate: fase di forte maltempo e rinfrescata

L'ultimo fine settimana del mese di agosto, un weekend di rientro dalle vacanze per molti italiani, sarà caratterizzato dall'arrivo di una intensa perturbazione. Già da venerdì sera vedremo i primi effetti del suo arrivo sulle regioni settentrionali con rischio di forti temporali accompagnati anche da grandine e forti raffiche di vento.

La fase di maltempo sarà seguita da aria più fresca che spazzerà via il gran caldo, specie dalle regioni centro-settentrionali: qui, entro domenica, il calo sarà anche di 10 gradi rispetto alle temperature attuali.



Le previsioni meteo fino a venerdì.

Foto iStock/Getty Images



Nel dettaglio le previsioni meteo del weekend:



Sabato, al mattino, piogge o rovesci sparsi, anche temporaleschi, su regioni di Nord-Est, Lombardia orientale, Liguria, alta Toscana, Calabria e nord-est della Sicilia. Qualche scroscio più isolato anche nel basso Lazio, bassa Campania e Salento. Nuvole alternate a schiarite altrove, più ampie su medio Adriatico e Sardegna. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità anche sulle Alpi centro-occidentali e nelle zone interne del Centro, con rovesci e temporali più diffusi tra Toscana, Umbria e Marche. Tra sera e notte situazione più tranquilla su gran parte del Centro-Sud; numerosi rovesci o temporali invece su Triveneto, pianure del Nord-Ovest, Liguria ed Emilia. Nel corso della notte tendenza ad un primo miglioramento all’estremo Nord-Ovest. Temperature in ulteriore sensibile calo al Nord; primi lievi cali anche su Marche, Umbria e Lazio. Venti in progressiva intensificazione a iniziare dai mari di ponente e dalle Isole, dove soffierà il Maestrale, localmente anche forte in Sardegna.



Domenica il tempo migliorerà al Nord-Ovest mentre rimarrà ancora tra l’instabile e il perturbato sulle regioni di Nord-Est, quelle centrali, specie tra l’interno e il settore Adriatico e sul basso versante Tirrenico. Ancora rischio di forti rovesci o temporali tra Emilia orientale, Romagna, Umbria e Marche. Temperature in ulteriore calo al Nord e, soprattutto, sulle regioni centrali dove perderemo fino a 5-6 gradi. Nel complesso, quindi, registreremo brusco crollo delle temperature con un calo anche di 8-10 gradi rispetto alle temperature attuali. La decisa intensificazione dei venti che accompagnerà il calo termico renderà i mari molto mossi.



Lunedì tendenza già ad un miglioramento per l’allontanamento della perturbazione verso i Balcani; residui e locali rovesci potranno interessare, specialmente al mattino, le regioni meridionali e il nord della Sicilia con fenomeni possibili principalmente nelle zone interne, sulla Puglia e l’alto Ionio. Maggiori dettagli su questa evoluzione nei prossimi aggiornamenti.