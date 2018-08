Meteo Italia. Nei prossimi giorni alta pressione in graduale rinforzo

Nei prossimi giorni l’alta pressione tenterà di farsi strada gradualmente verso le nostre regioni ripristinando condizioni di stabilità con prevalenza di sole e temperature che torneranno sopra la media specialmente al Centro-Nord.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images



Venerdì al mattino prevarranno le schiarite in gran parte del Centro-nord e della Sardegna, nubi sparse a ridosso delle Alpi occidentali, nel basso Lazio, al Sud e in Sicilia ma con poche precipitazioni possibili nel nordest della Calabria e sulla Puglia centrale. Nel pomeriggio torna il rischio di qualche rovescio o temporale nel basso Lazio, in Campania, Basilicata, Puglia meridionale, Calabria e zone interne delle Isole. Si accentua l’instabilità sulle Alpi centro-occidentale con locali rovesci o temporali. Temperature stabili o in lieve aumento con caldo estivo nella norma e con massime che difficilmente andranno oltre i 32-33°C. Venti deboli, salvo qualche residuo rinforzo di Maestrale nel Canale di Sicilia. Tra il fine settimana e l’inizio della prossima si ridurrà l’instabilità al Centro-sud con effetti sempre più modesti e localizzati. Saranno quindi giornate in prevalenza soleggiate, con caldo estivo e con qualche possibile temporale di calore nelle zone montuose.