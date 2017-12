Meteo Italia. Natale al via con nubi in aumento: forte maltempo in arrivo mercoledì

Il campo di alta pressione formatosi sull’Italia si indebolirà gradualmente a partire da stasera; nei prossimi giorni quindi le perturbazioni atlantiche riusciranno di nuovo a raggiungere il Mediterraneo. I venti più umidi provenienti da sud ovest favoriranno tra oggi e domani un graduale aumento della copertura nuvolosa; tuttavia il peggioramento più significativo è atteso mercoledì 27, quando un intenso sistema perturbato sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti meridionali e da precipitazioni anche abbonanti (soprattutto sulle aree alpine e prealpine e sul versante tirrenico della penisola). Giovedì i venti freddi che seguono la perturbazione faranno calare sensibilmente le temperature in tutto il Paese.

Previsioni meteo per oggi (Natale). Oggi al mattino banchi di nebbia sulla pianura padana centro orientale e nelle valli del Centro; cielo molo nuvoloso in Liguria e sul nord della Toscana. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità in Valpadana, in Campania e sull’ovest della Sardegna; deboli piogge su Levante Ligure e alta Toscana. Stanotte qualche pioggia anche in Lombardia. Tempo ancora soleggiato nel resto dell’Italia, con qualche nuvola anche su Umbria e Lazio. Temperature: massime in calo al Nord. Venti generalmente deboli. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 85-90).

Previsioni meteo per domani (Santo Stefano). Martedì: cielo nuvoloso su buona parte del Paese; la nuvolosità sarà più compatta al Nord e sul lato tirrenico della penisola. Nel corso della giornata probabili piogge su Levante Ligure e nord della Toscana; qualche rovescio sulla Sardegna occidentale; precipitazioni deboli e intermittenti sul nord della Lombardia, sulle Alpi centro orientali e nell’estremo Nordest. Debole neve sulle zona alpine sopra 1000 m circa. Temperature: in calo sulle Alpi. Venti da deboli a moderati sud occidentali.