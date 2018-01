Meteo Italia. Mercoledì maltempo al Sud e sulla Sicilia. Elevato rischio valanghe sulle Alpi

La perturbazione numero 5 di gennaio sta lentamente attraversando la nostra Penisola e nella giornata di mercoledì porterà piogge e qualche temporale nelle regioni meridionali. Rispetto agli ultimi giorni però i caldi venti Scirocco verranno sostituiti da correnti più fredde che daranno il via a un graduale calo delle temperature destinato a riportarci a un clima decisamente più invernale entro la fine della settimana. Le piogge invece si concentreranno giovedì sulle regioni tirreniche e nelle Isole e venerdì sul medio Adriatico e al Sud, con qualche nevicata sull'Appennino centro-meridionale.

Previsioni meteo per mercoledì. Tendenza a parziali schiarite nel corso della giornata al Nordest e regioni centrali, tranne in Toscana; molte nubi altrove, con piogge e possibilità di temporali al Sud nelle Isole, localmente anche di forte intensità; qualche pioggia anche nella Liguria e sulle coste della Toscana. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi al Sud e sulla Sicilia. Possibile ritorno delle nebbie sull'alto Adriatico nella prossima notte. Temperature in diminuzione ovunque. Ventoso per Maestrale su basso Tirreno e Sicilia, venti occidentali in Sardegna, Scirocco nello Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Nuovo peggioramento della situazione sulle Isole e regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali in successiva estensione anche alla Campania e alla Calabria. Nel resto del Paese un po’ di nuvole alternate anche a delle schiarite maggiormente ampie sulle Alpi e sull'alta pianura del Nord. Al mattino possibile presenza di nebbie su tutta la fascia alta della pianura padano-veneta, nella successiva notte le nebbie interesseranno gran parte della Pianura Padana. Temperature in ulteriore calo. Venti intensi occidentali intorno alle Isole maggiori.