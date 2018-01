Meteo Italia. Mercoledì maltempo al Sud e sulla Sicilia. Elevato rischio valanghe sulle Alpi

La perturbazione numero 5 di gennaio sta lentamente attraversando la nostra Penisola e nella giornata odierna porterà piogge e qualche temporale nelle regioni meridionali. Rispetto agli ultimi giorni però i caldi venti Scirocco verranno sostituiti da correnti più fredde che daranno il via a un graduale calo delle temperature destinato a riportarci a un clima decisamente più invernale entro la fine della settimana. Le piogge invece si concentreranno giovedì sulle regioni tirreniche e nelle Isole e venerdì sul medio Adriatico e al Sud, con qualche nevicata sull’Appennino centro-meridionale.

Previsioni meteo per mercoledì. Tendenza a parziali schiarite nel corso della giornata al Nordest e regioni centrali, tranne in Toscana; molte nubi altrove, con piogge e possibilità di temporali al Sud e nelle Isole, localmente anche di forte intensità in Puglia; qualche pioggia anche nella Liguria di Levante e, al mattino, in Molise. Temperature in diminuzione ovunque. Ventoso per Maestrale su basso tirreno e Sicilia, venti occidentali in Sardegna, Scirocco nello Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nordest e regioni centrali, ma con il fastidio di un po’ di nebbie in Valpadana e nelle valli del Centro; tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isoalti piovaschi su Liguria, Salento, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio molte nuvole e piogge sparse sulle Isole Maggiori, con la possibilità di qualche temporale in Sicilia; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, in generale senza piogge. Temperature minime in calo in gran parte d’Italia, a eccezione della Sardegna; massime in generale stazionarie o in ulteriore leggera diminuzione.