Meteo Italia. Mercoledì instabile al Sud. Elevato rischio valanghe sulle Alpi

La perturbazione numero 5 di gennaio sta lentamente attraversando la nostra Penisola e nella giornata di mercoledì porterà ancora piogge sparse su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con nevicate sul versante adriatico dell’Appennino Centrale. Rispetto agli ultimi giorni però i caldi venti scirocco verranno sostituiti da correnti più fredde che daranno avvio a un graduale calo delle temperature destinato a riportarci a un clima decisamente più invernale entro la fine della settimana. Le piogge invece tra giovedì e venerdì si concentreranno più che altro al Sud e Isole, con qualche nevicata sull’Appennino Meridionale, mentre in gran parte del Nord il sole avrà la meglio sulle nuvole. Il pericolo valanghe resterà molto elevato su molti settori delle Alpi.

Previsioni meteo per mercoledì. Inizialmente nuvole in gran parte d’Italia, ma con tendenza a graduali schiarite nel corso del giorno al Nordest e regioni centrali. Al mattino piogge sparse su Abruzzo, Molise, Basso Lazio e tutte le regioni meridionali, con nevicate sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 1300-1500 metri. Nel pomeriggio ancora piogge sparse su Abruzzo, Molise, Sud e Isole, localmente anche di forte intensità su Salento e versante ionico della Sicilia; ancora qualche nevicata oltre 1500 metri sui rilievi abruzzesi e molisani. Temperature quasi ovunque in diminuzione. Ventoso al Sud e attorno alle Isole.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nordest e regioni centrali, ma con il fastidio di un po’ di nebbie in Valpadana e nelle valli del Centro; tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isoalti piovaschi su Liguria, Salento, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio molte nuvole e piogge sparse sulle Isole Maggiori, con la possibilità di qualche temporale in Sicilia; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, in generale senza piogge. Temperature minime in calo in gran parte d’Italia, a eccezione della Sardegna; massime in generale stazionarie o in ulteriore leggera diminuzione.