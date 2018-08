Meteo Italia. Mercoledì in prevalenza soleggiato ma aumenta il rischio di locali temporali

Condizioni meteorologiche estive e temperature al di sopra della norma caratterizzeranno il tempo di questa settimana su buona parte del nostro Paese. Il caldo al Centro-nord potrà attenuarsi leggermente rispetto ai giorni scorsi, specialmente nelle aree dove si svilupperà qualche temporale. Le temperature sulle regioni settentrionali si abbasseranno soprattutto da venerdì, grazie al passaggio di una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia che non dovrebbe invece interessare il resto della Penisola.

Previsioni meteo per mercoledì. Sull'insieme del Paese tempo nel complesso soleggiato e caldo. Nelle ore più calde del giorno probabili temporali isolati nelle zone interne del Centro (specie sul lato tirrenico), in Emilia, lungo l’Appennino meridionale, nelle zone montuose e settentrionali della Sicilia e sul centro-ovest della Sardegna. Tra pomeriggio e sera fenomeni di instabilità anche sulle Alpi, in locale estensione alle vicine aree pedemontane del Nordovest. Temperature: stazionarie, o in leggero calo sulle regioni del Centro-nord, massime fino a 35-36 gradi. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per giovedì. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle regioni centro meridionali; qualche nube in Sicilia e sull'estremo Nord del Paese. Possibili temporali isolati sul nord del Piemonte e nordovest della Lombardia. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali di calore nelle Alpi occidentali, tra basso Veneto ed Emilia, nelle zone interne del Centro, sui rilievi della Calabria e delle Isole. Tra sera e notte temporali più diffusi su Valle d’Aosta, Piemonte e nordovest Lombardia, per l’avvicinamento della perturbazione dalla Francia. Temperature senza grosse variazioni. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.